***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22255 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.02.2022Vade (Gün Sayısı) 65Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22255Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.02.2022Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 500.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız 500.000.000 TL nominal değerli, 65 gün vadeli, 11.02.2022 itfa tarihli, TRFDZBK22255 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001085BIST