***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.02.2022 15:49
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK22248 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK22248
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 82.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.02.2022
Kayıt Tarihi 10.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 82.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 82.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 11.02.2022 itfa tarihli, TRFDZBK22248 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001086
BIST