***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.02.2022 18:38
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK52211 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 175
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK52211
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,5588 2.260.260 Evet
2 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022 1,4461 2.096.845 Evet
3 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,4158
4 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
5 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.05.2022 05.05.2022 06.05.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 145.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli 06.05.2022 itfa tarihli TRFDZBK52211 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,4158 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004187
BIST