***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBK22217 ISIN Kodlu Denizbank Tahvilinin İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.02.2022Vade (Gün Sayısı) 595Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK22217Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.02.2022Kayıt Tarihi 24.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 5.000.000 TL nominal değerli 595 gün vadeli 25.02.2022 itfa tarihli TRSDZBK22217 ISIN kodlu Denizbank tahvilinin itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004802BIST