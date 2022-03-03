***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32254 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 177Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32254Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 1,8141 1.941.087 Evet2 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 1,6336 1.747.952 Evet3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 1,5113 1.617.091 Evet4 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 1,4248 1.524.536 Evet5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 1,4706Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 107.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli, 04.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32254 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,4706 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006947BIST