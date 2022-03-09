***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32288 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon Ödemesi ve Anapara İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32288Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 02.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 1,5271 1.908.875 Evet2 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,4525 1.815.625 Evet3 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 1,066 1.332.500 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 125.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 125.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 09.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32288 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 3. Kupon ödemesi ve anapara itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008677BIST