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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.03.2022 11:09
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK42220 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 245
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK42220
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 145.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 2,2317 3.235.965 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 2,0641 2.992.945 Evet
3 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 1,8532 2.687.140 Evet
4 28.01.2022 27.01.2022 28.01.2022 1,7072 2.475.440 Evet
5 11.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 1,6717 2.423.965 Evet
6 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 145.000.000 TL nominal değerli 245 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli, 15.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42220 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009446


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MEPET 2,28 4.765.424 % 8,57  
EUYO 3,37 6.566.133 % 8,36  
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Sterlin 19,4822 19,5799 % 0,71  
Frank 15,9979 16,0943 % 0,79  
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Altın Gr. 957 957 5,47  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,86 25,88 -0,11  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,07  
B. Petrol 112 112 2,58  
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