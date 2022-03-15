Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.03.2022 16:40
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK72243 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:022.099
Değişim :  0,52% |  10,79
Açılış :  2.087  
Önceki Kapanış :  2.088  
En Yüksek
2.101 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 397,20 32.399.446 % 10,00  
PENTA 334,80 40.916.700 % 9,99  
TSPOR 5,73 538.841.499 % 9,98  
ELITE 17,79 42.149.575 % 9,95  
AYEN 9,98 65.834.071 % 9,91  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Dolar 14,6565 14,6619 % -0,80  
Euro 16,1208 16,1426 % -0,28  
Sterlin 19,0650 19,1606 % -0,57  
Frank 15,5312 15,6248 % -1,02  
Riyal 3,8886 3,9081 % -1,08  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.923 -28,61  
Altın Gr. 905 905 -23,06  
Cumhuriyet 5.979 6.069 -180,00  
Tam 5.958 6.109 -159,64  
Yarım 2.880 2.955 -77,22  
Çeyrek 1.444 1.477 -38,61  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,24  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,23  
B. Petrol 100 100 -6,82  
Seans Raporu 17:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru