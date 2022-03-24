***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32270 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 4. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.03.2022Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32270Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 1,6379 1.359.457 Evet2 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021 1,8218 1.512.094 Evet3 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 1,6998 1.410.834 Evet4 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 1,6886Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 83.000.000 TL nominal değerli 161 gün vadeli, 4 adet kupon ödemeli 25.03.2022 itfa tarihli TRFDZBK32270 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 4. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6886 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012701BIST