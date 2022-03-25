***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2022 12:16
06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32296
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.03.2022
Kayıt Tarihi 24.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamız 30.000.000 TL nominal değerli, 100 gün vadeli, 25.03.2022 itfa tarihli, TRFDZBK32296 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012950
BIST
15:202.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 14,88
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:2014,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0176
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:2016,3560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0276
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:20932,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 932,78
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:18
|PKENT
|255,60
|116.607.253
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.639.281
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.003.323
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,98
|19.072.027
|% -4,36
|
|SELGD
|4,11
|2.086.012
|% -3,75
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|ISSEN
|15,45
|11.198.558
|% -3,32
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|THYAO
|28,32
|1.031.994.298
|% 0,71
|
|SMRTG
|16,39
|761.977.735
|% 6,43
|
|SASA
|59,35
|736.453.861
|% 1,37
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|KARSN
|4,75
|714.276.494
|% 5,56
|
|DOHOL
|3,28
|317.692.637
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,95
|354.397.588
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,42
|1.294.830.666
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,30
|182.340.751
|% 1,77
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8355
|14,8450
|% 0,14
|
|Euro
|16,3081
|16,3604
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,5340
|19,6320
|% 0,28
|
|Frank
|15,9469
|16,0430
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9446
|3,9643
|% 0,18
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,98
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.147
|6.300
|-7,72
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-3,74
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-1,86
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,24
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
15:18
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15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 77 artarak (% 0.69 ) 2, 437
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15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GUSGR
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15:33XU100
Endeks 2, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 414.00 milyon TL de
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15:33NIBAS
Yüzde 5.72 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 312, 760 adet işlem
-
15:32NIBAS
Yüzde 6.00 oranında artışla 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 288, 915 adet işlem