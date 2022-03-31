***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
31.03.2022 19:58
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK42253 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRFDZBK42253
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,6076 1.768.360 Evet
2 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,6
3 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 110.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 27.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42253 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6000 olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014764
BIST