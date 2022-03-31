***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK42253 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.04.2022Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRFDZBK42253Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 19.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 1,6076 1.768.360 Evet2 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 1,63 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 110.000.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli 27.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42253 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6000 olarak belirlenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014764BIST