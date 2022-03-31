***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK42212 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 01.04.2022Vade (Gün Sayısı) 238Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK42212Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 04.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 370.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 2,8687 10.614.190 Evet2 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 2,0348 7.528.760 Evet3 22.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 1,8284 6.765.080 Evet4 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022 1,7061 6.312.570 Evet5 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 2,3044Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 370.000.000 TL nominal değerli 238 gün vadeli, 5 adet kupon ödemeli 01.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42212 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,3044 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014768BIST