***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK42246 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 3. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 128Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK42246Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 06.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.01.2022 18.01.2022 19.01.2022 1,8239 1.185.535 Evet2 02.03.2022 01.03.2022 02.03.2022 1,7624 1.145.560 Evet3 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 1,8266Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 65.000.000 TL nominal değerli 128 gün vadeli, 3 adet kupon ödemeli, 15.04.2022 itfa tarihli TRFDZBK42246 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,8266 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020723BIST