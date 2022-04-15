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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.04.2022 14:45
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82226 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82226
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.08.2022
Kayıt Tarihi 02.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
YaDerecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 110 gün vadeli, 03.08.2022 itfa tarihli TRFDZBK82226 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021089


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IHAAS 16,94 18.283.550 % 10,00  
OYYAT 54,10 168.188.488 % 9,96  
SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
MANAS 24,32 31.123.445 % 9,95  
JANTS 83,00 258.016.856 % 8,57  
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Euro 15,8308 15,8586 % 0,05  
Sterlin 19,0766 19,1723 % 0,14  
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Altın Ons 1.973 1.974 -0,16  
Altın Gr. 929 929 2,33  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.118 6.270 10,48  
Yarım 2.957 3.033 5,06  
Çeyrek 1.483 1.517 2,53  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,07 12,10 0,04  
B. Petrol 111 111 -0,08  
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