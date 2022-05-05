***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2022 16:39
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK52211 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı)
16:252.486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 55,91
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
16:2514,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1295
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
16:2515,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0652
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
16:25908,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 17,73
|Açılış
|: 908,31
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler16:25
|IMASM
|18,15
|6.381.177
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.106.908
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.412.908
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.680.412
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,38
|34.056.542
|% -8,08
|
|TSPOR
|5,27
|137.071.100
|% -6,73
|
|AKGRT
|3,16
|59.281.248
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,87
|2.371.424.937
|% 4,14
|
|THYAO
|42,40
|2.118.476.188
|% 2,76
|
|EREGL
|34,02
|1.115.302.430
|% 1,37
|
|TUPRS
|248,00
|1.023.540.939
|% 5,89
|
|KRDMD
|15,70
|1.012.927.095
|% 3,56
|
|ODAS
|2,65
|836.797.130
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,75
|522.931.656
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,95
|801.914.501
|% 1,64
|
|SISE
|18,87
|2.371.424.937
|% 4,14
|
|DOHOL
|3,57
|398.286.456
|% 3,18
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8559
|14,8623
|% 0,88
|
|Euro
|15,7042
|15,7249
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,3701
|18,4622
|% -0,96
|
|Frank
|15,0644
|15,1552
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9492
|3,9690
|% 0,92
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|19,13
|
|Altın Gr.
|908
|908
|17,73
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-8,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|-4,51
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|-2,17
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,15
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,19
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40TIRE
Yüzde 9.97 oranında artışla 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 178 adet işlem
-
16:38ALKA
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.84 lira fiyatla işlem gören hissede 989, 000 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TUPRS, KOZAA
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 95 artarak (% 2.34 ) 2, 232
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISFIN, YUNSA, UFUK, DENGE, IMASM, GARFA, ALKA, KONKA, INTEM, CELHA