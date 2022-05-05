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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.05.2022 16:39
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK52211 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı)
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 6.381.177 % 10,00  
CRDFA 2,75 27.106.908 % 10,00  
DENGE 1,54 1.164.141 % 10,00  
TIRE 15,44 11.412.908 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.680.412 % 9,96  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 14,8559 14,8623 % 0,88  
Euro 15,7042 15,7249 % 0,42  
Sterlin 18,3701 18,4622 % -0,96  
Frank 15,0644 15,1552 % -0,11  
Riyal 3,9492 3,9690 % 0,92  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 19,13  
Altın Gr. 908 908 17,73  
Cumhuriyet 6.074 6.166 -8,00  
Tam 6.050 6.201 -4,51  
Yarım 2.924 3.000 -2,17  
Çeyrek 1.467 1.500 -1,09  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 0,02  
Gümüş Gr. 11,02 11,03 0,15  
B. Petrol 113 113 3,19  
Seans Raporu 16:25
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