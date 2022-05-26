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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.05.2022 17:41
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK72219 ISIN Kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank Bonosunun 5. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 317
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72227
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 23.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 55.000.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 2,7297 1.501.335 Evet
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 2,5528 1.404.040 Evet
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 2,3122 1.271.710 Evet
4 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022 2,2307 1.226.885 Evet
5 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 2,2264
6 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 55.000.000 TL nominal değerli 317 gün vadeli, 6 adet kupon ödemeli 27.05.2022 itfa tarihli TRFDZBK72227 ISIN kodlu BİST-TLREF Endeks Değişimine Endeksli Denizbank bonosunun 5. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,2264 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032753


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OYYAT 78,65 106.077.802 % 10,00  
MPARK 33,24 30.254.046 % 9,99  
KARSN 6,40 1.881.021.659 % 9,97  
RODRG 16,00 3.836.135 % 9,97  
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Dolar 16,2989 16,3012 % -0,39  
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Altın Gr. 970 970 -4,37  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,00 22,03 0,02  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 -0,03  
B. Petrol 114 114 2,55  
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