***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.05.2022 19:46
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2486272805
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 215
ISIN Kodu XS2486272805
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 18.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 2022 -16. Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033094
BIST