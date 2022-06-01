***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK82283 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 31.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK82283Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.08.2022Kayıt Tarihi 29.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.08.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 101.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, 31.08.2022 itfa tarihli TRFDZBK82283 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033928BIST