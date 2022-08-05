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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2022 16:54
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKK2214 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2214
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2022
Satışa Başlanma Tarihi 03.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.11.2022
Kayıt Tarihi 03.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.11.2022

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 210.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, 04.08.2022 itfa tarihli TRFDZBKK2214 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052399


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 70,40 111.084.924 % 10,00  
OBASE 13,97 5.837.895 % 10,00  
KONTR 172,70 507.650.295 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.556.504 % 10,00  
YBTAS 26.069,00 381.122 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.864 6.929 -61,00  
Yarım 3.345 3.388 -30,00  
Çeyrek 1.678 1.693 -15,00  
Gümüş.Ons 19,97 20,00 -0,19  
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