***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK822A2 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni yenilenen şablon sebebiyle ilave bilgi girişi yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.08.2022Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,30Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK822A2Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 29.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 01.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.050.000İhraç Fiyatı 0,95951Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.08.2022Kayıt Tarihi 29.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 133.050.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız 133.050.000 TL nominal değerli, 61 gün vadeli, 31.08.2022 itfa tarihli, TRFDZBK822A2 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059059BIST