Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.08.2022 12:27
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82283 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni yenilenen şablon sebebiyle ilave bilgi girişi yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,36
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,3
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82283
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 30.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.000.000
İhraç Fiyatı 0,94912
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 31.08.2022
Kayıt Tarihi 29.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız 101.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 31.08.2022 itfa tarihli, TRFDZBK82283 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059061


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:223.169
Değişim :  -0,08% |  -2,61
Açılış :  3.168  
Önceki Kapanış :  3.171  
En Yüksek
3.183 En Düşük
3.125
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 397,10 110.945.935 % 10,00  
EGGUB 307,30 140.189.101 % 9,99  
DOGUB 10,46 14.690.106 % 9,99  
DURDO 35,28 27.678.352 % 9,98  
PRKME 13,12 65.916.519 % 9,97  
daha fazla
16:22 Alış Satış %  
Dolar 18,1991 18,2078 % 0,13  
Euro 18,2052 18,2154 % -0,45  
Sterlin 21,0035 21,1088 % -0,36  
Frank 18,4963 18,6077 % -0,19  
Riyal 4,8318 4,8560 % 0,15  
daha fazla
16:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 -14,14  
Altın Gr. 995 995 -5,82  
Cumhuriyet 6.671 6.772 -37,00  
Tam 6.697 6.750 -24,00  
Yarım 3.263 3.300 -12,00  
Çeyrek 1.637 1.650 -5,00  
Gümüş.Ons 17,73 17,75 -0,25  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 -0,14  
B. Petrol 93,50 93,50 -2,14  
Seans Raporu 16:22
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru