***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK82317 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2023Vade (Gün Sayısı) 359Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 21,15Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK82317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 29.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 31.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.200.000İhraç Fiyatı 0,82545Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.08.2023Kayıt Tarihi 24.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.08.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.200.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AA (tur) 31.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 101.200.000 TL nominal değerli 359 gün vadeli, 25.08.2022 itfa tarihli TRFDZBK82317 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059097BIST