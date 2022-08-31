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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.08.2022 16:37
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82317 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.09.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 359
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 21,15
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,54
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.09.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 31.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 101.200.000
İhraç Fiyatı 0,82545
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.08.2023
Kayıt Tarihi 24.08.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.08.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 101.200.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA (tur) 31.01.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 101.200.000 TL nominal değerli 359 gün vadeli, 25.08.2022 itfa tarihli TRFDZBK82317 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059097


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OTKAR 525,40 506.789.299 % 9,99  
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