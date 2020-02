***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.696.100.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Emirates NBD Bank PJSC 5696099996 TRY 100,00Diğer 4 TRY 0,00TOPLAM 5696100000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDENİZ ÜLKE ARIBOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Dekanı 0 - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiWOUTER GM VAN ROSTE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.06.2009 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiDERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.12.2012 İcrada Görevli YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Evet - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiNİHAT SEVİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.01.2013 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi - Evet - Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiHAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, MetLife Yönetim Kurulu Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi Evet 0.000002 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Emirates NBD Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici Müdür, Wasl Asset Management Group-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetici Müdür ve Genel Müdür, Emirates Islamic Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt SAE-Yönetim Kurulu Başkanı , Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS)-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Autism Centre-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, National General Insurance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amlak Finance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Telecommunication Group Company P.J.S.C. ?ETISALAT?-Yönetim Kurulu Üyesi, International Humanitarian City-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai International Financial Centre (DIFC) Authority-Yönetim Kurulu Üyesi, DIFC Investments L.L.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Federal Authority for Government Human Resources (FAHR)-Yönetim Kurulu Üyesi, Pak Telecom Mobile Ltd (PTML ? Ufone) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi, Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiMOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili H&H Investment and Development-Murahhas Üye, Dubai Refreshments Company-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Islamic Bank-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Egypt-Yönetim Kurulu Üyesi, Maroc Telecom-Yönetim Kurulu Üyesi, Emaar Malls-Yönetim Kurulu Başkanı, Mobily-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Integrated Telecommunication Company (du)-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Investment Authority-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSHAYNE KEITH NELSON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD PJSC-Grup Genel Müdürü, Emirates Islamic PJSC-Yönetici, Emirates NBD Capital Ltd.-Yönetici, Emirates NBD Capital PSC-Yönetici, Tanfeeth LLC-Yönetici Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiJONATHAN EDWARD MORRIS 01.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Türkiye'den sorumlu Kıdemli Genel Müdür Vekili 0 - Denetim Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.776,92 EUR 100 İştirakJSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.091,35 RUB 100 İştirakDeniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.999.746,72 TRY 100 İştirakDeniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirakDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirakIntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699.997,00 TRY 100 İştirakEkspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirakDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 10.000.000,00 9.996.890,90 TRY 99,97 İştirakDeniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirakDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 50.000.000,00 41.676.833,02 TRY 83,35 Dolaylı İştirakEuro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirakAçık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.968,71 TRY 99,99 Dolaylı İştirakHızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Para ve Ödeme Hizmetleri 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 İştirakDeniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819356BIST