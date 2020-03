***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN ATEŞ YK Üyesi, Genel Müdür YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıBORA BÖCÜGÖZ GMY GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği BaşkanıMUSTAFA ÖZEL GMY GMY Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM ŞEN GMY GMY -MEHMET AYDOĞDU GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu ÜyesiTANJU KAYA GMY, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı GMY, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıDİLEK DUMAN GMY GMY İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıRAMAZAN IŞIK Teftiş Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı -ALİ MURAT DİZDAR Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEM DEMİRAĞ İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu ÜyesiSELİM EFE TEOMAN GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞENUR HIÇKIRAN GMY GMY İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiNECİP YAVUZ ELKİN GMY GMY, Grup Müdürü Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİZZET OĞUZHAN ÖZARK GMY GMY, Grup Müdürü KKB Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiCEMİL CEM ÖNENÇ GMY GMY, Grup Müdürü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu ÜyesiBURAK KOÇAK GMY GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT KULAKSIZ GMY GMY, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSİNAN YILMAZ Risk Yönetimi Grubu Başkanı Risk Yönetimi Grubu Başkanı, Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiRUSLAN ABIL GMY GMY, Grup Müdürü DenizBank AG Yönetim Kurulu ÜyesiEDİP KÜRŞAD BAŞER GMY GMY, Grup Müdürü -KAHRAMAN GÜNAYDIN Deniz Leasing Genel Müdürü Deniz Leasing Genel Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Finansal Kurumlar Birliği ÜyesiHÜSEYİN MELİH AKOSMAN Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiÖMER UYAR Intertech Genel Müdürü Intertech Genel Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliAHMET MESUT ERSOY Denizbank AG Genel Müdürü JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü , JSC DenizBank Moscow GMY JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Immobilien Service GmbH Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Viyana Ekonomik Forum Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH ARABACIOĞLU Deniz Portföy Genel Müdürü Deniz Portföy Genel Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN OĞUZ YALÇIN JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ÇİTİL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü, DenizBank Grup Müdürü Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu ÜyesiHAYRİ CANSEVER GMY DestekVarlık Yönetim Genel Müdürü,JSC DenizBank Moscow GM ve Denizbank GMY JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Yönetim Kurulu ÜyesiVERDA BERİL YÜZER OĞUZ GMY GMY,Grup Müdürü -UMUT ÖZDOĞAN GMY GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.776,92 EUR 100 İştirakJSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.091,35 RUB 100 İştirakDeniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.999.746,72 TRY 100 İştirakDeniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirakDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirakIntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699.997,00 TRY 100 İştirakEkspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirakDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 10.000.000,00 9.996.890,90 TRY 99,97 İştirakDeniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirakDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 50.000.000,00 40.009.435,80 TRY 80,02 Dolaylı İştirakEuro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirakAçık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.968,71 TRY 99,99 Dolaylı İştirakHızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Para ve Ödeme Hizmetleri 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 İştirakDeniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 Dolaylı İştirak