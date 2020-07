***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDENİZ ÜLKE ARIBOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar Üniversitesi Dekanı 0 - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiWOUTER GM VAN ROSTE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.06.2009 YK Üyesi - 0 - Bağımsız Üye DeğilDERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.12.2012 İcrada Görevli YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Evet - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiNİHAT SEVİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.01.2013 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi - Evet - Bağımsız Üye Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiHAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, MetLife Yönetim Kurulu Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi Evet 0.000002 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Emirates NBD Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici Müdür, Wasl Asset Management Group-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetici Müdür ve Genel Müdür, Emirates Islamic Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt SAE-Yönetim Kurulu Başkanı , Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS)-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Autism Centre-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, National General Insurance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amlak Finance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Telecommunication Group Company P.J.S.C. ?ETISALAT?-Yönetim Kurulu Üyesi, International Humanitarian City-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai International Financial Centre (DIFC) Authority-Yönetim Kurulu Üyesi, DIFC Investments L.L.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Federal Authority for Government Human Resources (FAHR)-Yönetim Kurulu Üyesi, Pak Telecom Mobile Ltd (PTML ? Ufone) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi, Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi ÜyesiMOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili H&H Investment and Development-Murahhas Üye, Dubai Refreshments Company-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Islamic Bank-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Egypt-Yönetim Kurulu Üyesi, Maroc Telecom-Yönetim Kurulu Üyesi, Emaar Malls-Yönetim Kurulu Başkanı, Mobily-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Integrated Telecommunication Company (du)-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Investment Authority-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSHAYNE KEITH NELSON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD PJSC-Grup Genel Müdürü, Emirates Islamic PJSC-Yönetici, Emirates NBD Capital Ltd.-Yönetici, Emirates NBD Capital PSC-Yönetici, Tanfeeth LLC-Yönetici Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiJONATHAN EDWARD MORRIS 01.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Türkiyeden sorumlu Kıdemli Genel Müdür Vekili 0 - Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiTANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubu GMY, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN ATEŞ YK Üyesi, Genel Müdür YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıBORA BÖCÜGÖZ GMY GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği BaşkanıMUSTAFA ÖZEL GMY GMY Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİBRAHİM ŞEN GMY GMY -MEHMET AYDOĞDU GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu ÜyesiTANJU KAYA Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiDİLEK DUMAN GMY GMY İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıRAMAZAN IŞIK Teftiş Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı -ALİ MURAT DİZDAR Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEM DEMİRAĞ İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiSELİM EFE TEOMAN GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞENUR HIÇKIRAN GMY GMY İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AG Yönetim Kurulu ÜyesiNECİP YAVUZ ELKİN GMY GMY, Grup Müdürü Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİZZET OĞUZHAN ÖZARK GMY GMY, Grup Müdürü KKB Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiCEMİL CEM ÖNENÇ GMY GMY, Grup Müdürü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu ÜyesiBURAK KOÇAK GMY GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT KULAKSIZ GMY GMY, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSİNAN YILMAZ Risk Yönetimi Grubu Başkanı Risk Yönetimi Grubu Başkanı, Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiRUSLAN ABIL GMY GMY, Grup Müdürü DenizBank AG Yönetim Kurulu ÜyesiEDİP KÜRŞAD BAŞER GMY GMY, Grup Müdürü -HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiÖMER UYAR Intertech Genel Müdürü Intertech Genel Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliWOUTER GM VAN ROSTE Denizbank AG Genel Müdürü DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AŞ Denetim Komitesi Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH ARABACIOĞLU Deniz Portföy Genel Müdürü Deniz Portföy Genel Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN OĞUZ YALÇIN JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ÇİTİL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü, DenizBank Grup Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. HAYRI CANSEVER GMY Destek Varlık Yönetim Genel Müdürü,JSC DenizBank Moscow GM ve Denizbank GMY JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Leasing Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu ÜyesiVERDA BERİL YÜZER OĞUZ GMY GMY,Grup Müdürü -UMUT ÖZDOĞAN GMY GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHAKAN ATEŞ Genel Müdür _ Yönetim Kurulu ÜyesiBORA BÖCÜGÖZ Genel Müdür YardımcısıTANJU KAYA Yönetim Kurulu ÜyesiDERYA KUMRU Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA ÖZEL Genel Müdür YardımcısıALİ MURAT DİZDAR Genel Müdür YardımcısıRUSLAN ABİL Genel Müdür Yardımcısı