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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.03.2021 17:45



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 10.01.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi Oxford Üniversitesi Harris Manchester College CRIC (Centre for the Resolution of Intractable Conflict) Kıdemli Öğretim Üyesi, Üsküdar27.12.2012 İcrada Görevli YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, GMY - Evet - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
NİHAT SEVİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 10.01.2013 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi - Evet - Bağımsız Üye Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
HAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.000002 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi
HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Emirates NBD Bank PJSC- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici Direktör, Dubai Real Estate Corporation- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, wasl Asset Management Group- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Emirates Islamic Bank PJSC- Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt SAE-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS)-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Autism Centre-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, National General Insurance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Amlak Finance P.J.S.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Telecommunication Group Company P.J.S.C. Emirates Telecommunications Corporation (Etisalat -Yönetim Kurulu Üyesi, International Humanitarian City-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai International Financial Centre (DIFC) Authority-Yönetim Kurulu Üyesi, DIFC Investments L.L.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, The National Human Resources Development Committee of the Banking and Financial Sector-Yönetim Kurulu Üyesi, Pak Telecom Mobile Ltd (PTML ? Ufone) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi, Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) Pakistan-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi
MOHAMED HADI AHMED ABDULLA ALHUSSAINI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emirates NBD Bank PJSC-Yönetim Kurulu Üyesi, H&H Investment and Development- Yönetici Direktör, Dubai Refreshments Company-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Real Estate Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Islamic Bank-Yönetim Kurulu Üyesi, Emaar Malls-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt-Yönetim Kurulu Üyesi, Maroc Telecom-Yönetim Kurulu Üyesi Mobily-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates Integrated Telecommunication Company (du)-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Investment Authority-Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi
SHAYNE KEITH NELSON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD Bank PJSC- Grup Genel Müdürü, Emirates Islamic PJSC- Direktör, Emirates NBD Capital Ltd.- Direktör, Emirates NBD Capital PSC- Direktör, Tanfeeth LLC- Direktör, Marsh Insurance Brokers LLC- Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi
JONATHAN EDWARD MORRIS 01.08.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Türkiye?den sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı 0 - Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
TANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubu GMY, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim yesi Bankacı 25.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Grup Operasyonel Risk Başkanı Bağımsız Üye Değil Denetim ve Risk Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921139


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