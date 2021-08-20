***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.08.2021 21:26
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN ATEŞ YK Üyesi, Genel Müdür YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.
BORA BÖCÜGÖZ GMY GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği Başkanı
MUSTAFA ÖZEL GMY GMY Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AYDOĞDU GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi
TANJU KAYA Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN IŞIK Teftiş Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı -
ALİ MURAT DİZDAR Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
CEM DEMİRAĞ İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM EFE TEOMAN GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞENUR HIÇKIRAN GMY GMY İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AG Yönetim Kurulu Üyesi Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
NECİP YAVUZ ELKİN GMY GMY, Grup Müdürü Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İZZET OĞUZHAN ÖZARK GMY GMY, Grup Müdürü KKB Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
CEMİL CEM ÖNENÇ GMY GMY, Grup Müdürü Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi
BURAK KOÇAK GMY GMY, DenizYatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KULAKSIZ GMY GMY, Bölge Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN YILMAZ Risk Yönetimi Grubu Başkanı Risk Yönetimi Grubu Başkanı, Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
RUSLAN ABIL GMY GMY, Grup Müdürü DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi
EDİP KÜRŞAD BAŞER GMY GMY, Grup Müdürü -
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
ÖMER UYAR Intertech Genel Müdürü Intertech Genel Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
WOUTER GM VAN ROSTE Denizbank AG Genel Müdürü DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AŞ Denetim Komitesi Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH ARABACIOĞLU Deniz Portföy Genel Müdürü Deniz Portföy Genel Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN OĞUZ YALÇIN JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇİTİL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü, DenizBank Grup Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi
HAYRİ CANSEVER GMY Destek Varlık Yönetim Genel Müdürü,JSC DenizBank Moscow GM ve Denizbank GMY JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Leasing Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi
VERDA BERİL YÜZER OĞUZ GMY GMY,Grup Müdürü -
UMUT ÖZDOĞAN GMY GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.
SAVAŞ ÇITAK GMY GMY, Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Kredile Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürü -
MUSTAFA OKAN ÇETİNKAYA GMY GMY, Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu, İş Analitiği ve CRM Grup Müdürü, Operasyon, Proje, Süreç Yönetimi ve Organizasyon Grup Müdürü -
KISHORE SWAYAMBERDUTT BHATT GMY Bankacı - -
HALİT CİHAN TUNÇBİLEK GMY Bankacı GMY, Banka ve Kredi Kartları Yönetimi Grup Müdürlüğü -
ALİ RIZA AYDIN GMY Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grup Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959852
BIST