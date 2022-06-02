***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN ATEŞ YK Üyesi, Genel Müdür Bankacı YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıBORA BÖCÜGÖZ GMY GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği BaşkanıMUSTAFA ÖZEL GMY GMY Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AYDOĞDU GMY Bankacı GMY,Grup Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN IŞIK Teftiş Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı -ALİ MURAT DİZDAR Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEM DEMİRAĞ İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMYSELİM EFE TEOMAN GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞENUR HIÇKIRAN GMY GMY Denizbank AG Yönetim Kurulu Üyesi fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıNECİP YAVUZ ELKİN GMY Bankacı GMY Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİZZET OĞUZHAN ÖZARK GMY Bankacı GMY KKB Yönetim Kurulu BaşkanıCEMİL CEM ÖNENÇ Deneiz Portföy GM Deniz Portföy GM, GMY Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK KOÇAK GMY Bankacı GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT KULAKSIZ Deniz Faktoring Genel Müdürü Bankacı Deniz Faktoring Genel Müdürü, GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSİNAN YILMAZ Risk Yönetimi Grubu Başkanı Bankacı Risk Yönetimi Grubu Başkanı Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRUSLAN ABIL GMY Bankacı GMY DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiEDİP KÜRŞAD BAŞER GMY GMY -HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiÖMER UYAR Intertech Genel Müdürü Intertech Genel Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliWOUTER GM VAN ROSTE Denizbank AG Genel Müdürü Bankacı DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AŞ Denetim Komitesi Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Immobilen Service Gmbh Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN OĞUZ YALÇIN JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü Bankacı JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ÇİTİL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu ÜyesiHAYRİ CANSEVER Bankacı GMY JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Üst Düzey YöneticiVERDA BERİL YÜZER OĞUZ GMY Bankacı GMY -UMUT ÖZDOĞAN GMY Bankacı GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSAVAŞ ÇITAK GMY Bankacı GMY, Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Kredile Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA OKAN ÇETİNKAYA GMY Bankacı GMY, Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu, İş Analitiği ve CRM Grup Müdürü, Operasyon, Proje, Süreç Yönetimi ve Organizasyon Grup Müdürü -KISHORE SWAYAMBERDUTT BHATT GMY Bankacı - -HALİT CİHAN TUNÇBİLEK GMY Bankacı GMY, Banka ve Kredi Kartları Yönetimi Grup Müdürlüğü -ALİ RIZA AYDIN GMY Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grup Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN ESKİDUMAN GMY Bankacı GMY, Bölge Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiGÜRHAN ÇAM NeoHub Genel Müdürü NeoHub Genel Müdürü, Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiÜMİT RECEP UĞUR GMY Bankacı GMY, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Leasing Yönetim Kurulu ÜyesiOKAN AKSU GMY Bankacı GMY, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Para Piyasaları Grup Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034382BIST