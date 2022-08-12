***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.08.2022 19:46
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN ATEŞ YK Üyesi, Genel Müdür Bankacı YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, JSC DenizBank Moskow Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
BORA BÖCÜGÖZ GMY GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği Başkanı
MUSTAFA ÖZEL GMY GMY Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AYDOĞDU GMY Bankacı GMY,Grup Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN IŞIK Teftiş Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı -
ALİ MURAT DİZDAR Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
CEM DEMİRAĞ İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMY
SELİM EFE TEOMAN GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞENUR HIÇKIRAN GMY GMY Denizbank AG Yönetim Kurulu Üyesi fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
NECİP YAVUZ ELKİN GMY Bankacı GMY Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
İZZET OĞUZHAN ÖZARK GMY Bankacı GMY KKB Yönetim Kurulu Başkanı
CEMİL CEM ÖNENÇ Deneiz Portföy GM Deniz Portföy GM, GMY Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK KOÇAK GMY Bankacı GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT KULAKSIZ Deniz Faktoring Genel Müdürü Bankacı Deniz Faktoring Genel Müdürü, GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
SİNAN YILMAZ Risk Yönetimi Grubu Başkanı Bankacı Risk Yönetimi Grubu Başkanı Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RUSLAN ABIL GMY Bankacı GMY DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
EDİP KÜRŞAD BAŞER GMY GMY -
HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
ÖMER UYAR Intertech Genel Müdürü Intertech Genel Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
WOUTER GM VAN ROSTE Denizbank AG Genel Müdürü Bankacı DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AŞ Denetim Komitesi Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Immobilen Service Gmbh Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN OĞUZ YALÇIN JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü Bankacı JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ÇİTİL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi
HAYRİ CANSEVER Genel Müdür Bankacı GMY JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Üst Düzey Yönetici
VERDA BERİL YÜZER OĞUZ GMY Bankacı GMY -
UMUT ÖZDOĞAN GMY Bankacı GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
SAVAŞ ÇITAK GMY Bankacı GMY, Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Kredile Uluslararası Koordinasyon Grup Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA OKAN ÇETİNKAYA GMY Bankacı GMY, Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu, İş Analitiği ve CRM Grup Müdürü, Operasyon, Proje, Süreç Yönetimi ve Organizasyon Grup Müdürü -
KISHORE SWAYAMBERDUTT BHATT GMY Bankacı - -
HALİT CİHAN TUNÇBİLEK GMY Bankacı GMY, Banka ve Kredi Kartları Yönetimi Grup Müdürlüğü -
ALİ RIZA AYDIN GMY Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grup Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
ENGİN ESKİDUMAN GMY Bankacı GMY, Bölge Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRHAN ÇAM NeoHub Genel Müdürü NeoHub Genel Müdürü, Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
ÜMİT RECEP UĞUR GMY Bankacı GMY, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Leasing Yönetim Kurulu Üyesi
OKAN AKSU GMY Bankacı GMY, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Para Piyasaları Grup Müdürü -
SERKAN BORAN GMY Bankacı GMY, Grup Müdürü DATİ Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
RASİM ORMAN GMY Avukat GMY, Grup Müdürü -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055243
BIST