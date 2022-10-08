***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici Müdür, wasl Asset Management Group-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Emirates Islamic Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt SAE-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS)-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Autism Centre-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Telecommunication Group Company P.J.S.C. ?ETISALAT?-Yönetim Kurulu Üyesi, International Humanitarian City-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai International Financial Centre (DIFC) Authority-Yönetim Kurulu Üyesi, DIFC Investments L.L.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, The National Human Resources Development Committee of the Banking and Financial Sector - Yönetim Kurulu Üyesi, Itissalat Al-Maghrib (IAM) Maroc Telecom - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSHAYNE KEITH NELSON Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Emirates NBD PJSC-Grup Genel Müdürü, Emirates Islamic PJSC-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Capital Ltd.-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Capital PSC-Yönetim Kurulu Üyesi, Tanfeeth LLC-Yönetim Kurulu Üyesi, Marsh Insurance Brokers L.L.C. - Yönetim Kurulu Üyesi, International Monetary Conference, Emirates National Bank of Dubai (S.A.E)-Yönetim Kurulu Üyesi, the University of Wollongong - Danışma Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi ÜyesiHAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kredi Komitesi ÜyesiDERYA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.12.2012 İcrada Görevli YK Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Deniz Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı, Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiJONATHAN EDWARD MORRIS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil YK Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Türkiyeden sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi 0 - Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Yedek ÜyesiTANJU KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubu GMY, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Yatırım Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiBJÖRN LENZMANN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Başkanı Emirates NBD Bank PJSC-Grup Operasyonel Risk Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim ve Risk Komitesi BaşkanıBURCU ÇALIKLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Dubai Türk İş Konseyi-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiAHMED MOHAMMED AQIL QASSIM ALQASSIM AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM AL QASSIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.02.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi Emirates NBD Bank PJSC - Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Evet 0.000000018 Bağımsız Üye Değil Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHAKAN ATEŞ YK Üyesi, Genel Müdür Bankacı YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıBORA BÖCÜGÖZ GMY GMY Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Para Yöneticileri Derneği BaşkanıMUSTAFA ÖZEL GMY GMY Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AYDOĞDU GMY Bankacı GMY,Grup Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN IŞIK Teftiş Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı -ALİ MURAT DİZDAR Hukuk Baş Müşaviri Hukuk Baş Müşaviri Dedeman Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiCEM DEMİRAĞ İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı YK Üyesi, İç Kontrol ve Uyum Merkezi Başkanı, GMYSELİM EFE TEOMAN GMY GMY,Grup Müdürü Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞENUR HIÇKIRAN GMY GMY Denizbank AG Yönetim Kurulu Üyesi fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıNECİP YAVUZ ELKİN GMY Bankacı GMY Açık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiİZZET OĞUZHAN ÖZARK GMY Bankacı GMY KKB Yönetim Kurulu BaşkanıCEMİL CEM ÖNENÇ Deneiz Portföy GM Deniz Portföy GM, GMY Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Denetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK KOÇAK GMY Bankacı GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi,Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT KULAKSIZ Deniz Faktoring Genel Müdürü Bankacı Deniz Faktoring Genel Müdürü, GMY Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSİNAN YILMAZ Risk Yönetimi Grubu Başkanı Bankacı Risk Yönetimi Grubu Başkanı Deniz Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRUSLAN ABIL GMY Bankacı GMY DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiEDİP KÜRŞAD BAŞER GMY GMY -HÜSEYİN MELİH AKOSMAN Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Yatırım A.Ş. Genel Müdürü, Deniz Yatırım A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiÖMER UYAR Intertech Genel Müdürü Intertech Genel Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliWOUTER GM VAN ROSTE Denizbank AG Genel Müdürü Bankacı DenizBank AS Yönetim Kurulu Üyesi, Denizbank AŞ Denetim Komitesi Üyesi, Denizbank Moscow Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Immobilen Service Gmbh Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN OĞUZ YALÇIN JSC DenizBank Moscow Genel Müdürü Bankacı JSC DenizBank Moscow Kurumsal Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü JSC DenizBank Moscow Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ÇİTİL Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu ÜyesiHAYRİ CANSEVER Denizbank AG Genel Müdür Vekili Bankacı GMY Euro Deniz Yönetim Kurulu Üyesi, DenizBank AG Üst Düzey YöneticiVERDA BERİL YÜZER OĞUZ GMY Bankacı GMY -UMUT ÖZDOĞAN GMY Bankacı GMY, İstanbul Kurumsal Şubesi Kurumsal Bankacılık Şube Müdürü fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Bantaş Nakit ve Kıymetli Mal Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Neohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiSAVAŞ ÇITAK GMY Bankacı GMY, Proje Finansmanı, Finansal Yapılandırma ve Kredile Uluslararası Koordinasyon Grup MüdürüMUSTAFA OKAN ÇETİNKAYA GMY Bankacı GMY, Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu, İş Analitiği ve CRM Grup Müdürü, Operasyon, Proje, Süreç Yönetimi ve Organizasyon Grup Müdürü -KISHORE SWAYAMBERDUTT BHATT GMY Bankacı - -HALİT CİHAN TUNÇBİLEK GMY Bankacı GMY, Banka ve Kredi Kartları Yönetimi Grup Müdürlüğü -ALİ RIZA AYDIN GMY Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Grup Müdürü İntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu ÜyesiENGİN ESKİDUMAN GMY Bankacı GMY, Bölge Müdürü Deniz Faktoring A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiGÜRHAN ÇAM NeoHub Genel Müdürü NeoHub Genel Müdürü, Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü fastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiÜMİT RECEP UĞUR GMY Bankacı GMY, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü Ekspress Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Leasing Yönetim Kurulu ÜyesiOKAN AKSU GMY Bankacı GMY, Sabit Getirili Menkul Değerler ve Para Piyasaları Grup Müdürü -SERKAN BORAN GMY Bankacı GMY, Grup Müdürü DATİ Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiRASİM ORMAN GMY Avukat GMY, Grup Müdürü -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDenizBank AG Bankacılık 231.831.230,38 231.829.776,92 EUR 100 İştirakJSC DenizBank Moscow Bankacılık 1.128.608.700,00 1.128.605.234,15 RUB 100 İştirakDeniz Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 317.000.000,00 316.999.840,82 TRY 100 İştirakDeniz Faktoring A.Ş. Faktoring 137.600.000,00 137.599.989,25 TRY 100 İştirakDeniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Menkul Kıymetler 150.000.000,00 149.978.500,00 TRY 99,99 İştirakIntertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 700.000,00 699999 TRY 100 İştirakEkspres Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem 8.000.800,00 8.000.430,66 TRY 100 İştirakDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 17000000 16.994.714,53 TRY 99,97 İştirakDeniz Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kültür Sanat Yayıncılık 1.000.000,00 999.997,00 TRY 100 İştirakDeniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 400000000 299.640.598,19 TRY 74,91015 Dolaylı İştirakEuro Deniz International Banking Unit Limited Kıyı Bankacılığı 3.500.000,00 3.497.000,00 USD 99,91 İştirakAçık Deniz Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Radyo ve Televizyon İletişim Yayıncılık Ticaret Sanayi 300.000,00 299.969,57 TRY 99,99 Dolaylı İştirakfastPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş Para ve Ödeme Hizmetleri 35000000 35000000 TRY 100 İştirakDeniz Immobilien Service GmbH Emlak Alım, Yönetim, Satım 35.000,00 34.999,78 EUR 100 Dolaylı İştirakNeohub Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş. Yazılım Geliştirme ve Pazarlaması, Araştırma, Geliştirme, Yenilik ve İnovasyon 35000000 34999950 TRY 100 Dolaylı İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069300BIST