***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Emirates NBD Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici Müdür, wasl Asset Management Group-Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, Emirates Islamic Bank PJSC-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates NBD Egypt SAE-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Institute for Banking and Financial Studies (EIBFS)-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Sports Corporation-Yönetim Kurulu Başkanı, Dubai Autism Centre-Yönetim Kurulu Başkanı, Emirates Telecommunication Group Company P.J.S.C. ?ETISALAT?-Yönetim Kurulu Üyesi, International Humanitarian City-Yönetim Kurulu Üyesi, Dubai International Financial Centre (DIFC) Authority-Yönetim Kurulu Üyesi, DIFC Investments L.L.C.-Yönetim Kurulu Üyesi, The National Human Resources Development Committee of the Banking and Financial Sector - Yönetim Kurulu Üyesi, Itissalat Al-Maghrib (IAM) Maroc Telecom - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSHAYNE KEITH NELSON Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 01.08.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi Emirates NBD PJSC-Grup Genel Müdürü, Emirates Islamic PJSC-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Capital Ltd.-Yönetim Kurulu Üyesi, Emirates NBD Capital PSC-Yönetim Kurulu Üyesi, Tanfeeth LLC-Yönetim Kurulu Üyesi, Marsh Insurance Brokers L.L.C. - Yönetim Kurulu Üyesi, International Monetary Conference, Emirates National Bank of Dubai (S.A.E)-Yönetim Kurulu Üyesi, the University of Wollongong - Danışma Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi ÜyesiHAKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 11.06.1997 İcrada Görevli YK Üyesi, Genel Müdür, Kredi Komitesi Üyesi TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED Ankara Kolejliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TED İstanbul Koleji Vakfı -Mütevelli Heyeti Üyesi, Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi, Metlife Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bil.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Denizbank Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ÜyesiBJÖRN LENZMANN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Başkanı Emirates NBD Bank PJSC-Grup Operasyonel Risk Başkanı, DenizBank AG Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Denetim ve Risk Komitesi BaşkanıBURCU ÇALIKLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Dubai Türk İş Konseyi-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiAHMED MOHAMMED AQIL QASSIM ALQASSIM AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM AL QASSIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 01.02.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Risk Komitesi Üyesi Emirates NBD Bank PJSC - Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Bankacılık Grup Başkanı Evet 0.000000018 Bağımsız Üye Değil Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiAAZAR ALI KHWAJA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.01.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Emirates NBD Bank PJSC - Grup Hazine Direktörü & Küresel Piyasalar ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Uluslararası Faaliyetler Başkanı, Grup CEO DenizBank Danışmanı Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi