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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.05.2020 18:22
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***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2020
Karar Sayısı
2020/83
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                    
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
12 Mayıs 2020
 
 
 
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM- Yönetim Kurulu Başkanı 
JONATHAN EDWARD MORRIS - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi 
NİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844562


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Altın Gr. 384 384 -2,39  
Cumhuriyet 2.466 2.514 -24,10  
Tam 2.539 2.579 -24,80  
Yarım 1.239 1.261 -12,10  
Çeyrek 620 631 -6,00  
Gümüş.Ons 15,49 15,53 0,02  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 -0,03  
B. Petrol 30,07 30,07 0,44  
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