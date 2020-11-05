***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.11.2020 18:22
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2020
Karar Sayısı
2020/153
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
05 Kasım 2020
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM- Yönetim Kurulu Başkanı
JONATHAN EDWARD MORRIS - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
NİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886416
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0948
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05526,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,38
|Açılış
|: 526,23
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
527,52
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|DAGHL
|16,50
|6.852.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|412.053
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,26
|1.893.880
|% 9,99
|
|NATEN
|36,98
|90.108.494
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.198
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.513.122
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.157.260
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.867.771
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.684.210
|% -9,72
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|ODAS
|3,59
|795.304.638
|% 8,46
|
|ALBRK
|1,70
|526.368.917
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,30
|464.625.988
|% -0,86
|
|HALKB
|4,90
|344.584.905
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,78
|1.024.170.192
|% 1,71
|
|ALBRK
|1,70
|526.368.917
|% 3,66
|
|ODAS
|3,59
|795.304.638
|% 8,46
|
|IHLGM
|1,26
|263.082.925
|% 4,13
|
|VAKBN
|4,00
|327.336.018
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4242
|8,4267
|% 0,06
|
|Euro
|9,9604
|9,9746
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,0267
|11,0820
|% 1,14
|
|Frank
|9,2853
|9,3412
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2466
|2,2579
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|32,36
|
|Altın Gr.
|525
|525
|8,91
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,29
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FLAP
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
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Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de