***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









ali İşler Genel Müdür YardımcısıHAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel MüdürHESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu BaşkanıBJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi ÜyesiNİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955125BIST