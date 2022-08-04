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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.08.2022 19:44
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2022
Karar Sayısı
2022/126
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
04 Ağustos 2022
 
 
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu Başkanı 
BJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi 
AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052055


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Tam 6.902 6.987 84,00  
Yarım 3.363 3.416 41,00  
Çeyrek 1.687 1.707 20,00  
Gümüş.Ons 20,15 20,17 0,10  
Gümüş Gr. 11,63 11,65 0,08  
B. Petrol 93,83 93,83 -2,95  
Seans Raporu 18:05
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