***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi20/02/2020Karar Sayısı2020/30Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,20 Şubat 2020HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup MüdürüRUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür YardımcısıHAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel MüdürHESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM- Yönetim Kurulu BaşkanıJONATHAN EDWARD MORRIS - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiWOUTER G.M. VAN ROSTE - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ÜyesiNİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820590BIST