***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.02.2021 18:13
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2021
Karar Sayısı
2021/24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
18 Şubat 2021
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM AL QASSIM- Yönetim Kurulu Başkanı
JONATHAN EDWARD MORRIS - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
NİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911110
BIST
17:571.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,15
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:576,9685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 6,9600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:578,4484
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|| 0,0153
|Açılış
|: 8,4400
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|Önceki Kapanış
|: 8,4000
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8,4791
En Düşük
8,4198
17:57399,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,97
|Açılış
|: 399,79
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:57
|BRYAT
|499,40
|119.578.495
|% 10,00
|
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.130.224
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.048.087
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.217.566.078
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|SASA
|44,82
|3.217.566.078
|% -10,00
|
|GUBRF
|78,90
|2.317.799.284
|% 3,14
|
|KOZAL
|145,40
|1.972.341.932
|% -4,40
|
|VAKBN
|4,79
|1.886.813.010
|% 9,61
|
|HALKB
|5,93
|1.631.413.973
|% 5,14
|
|VAKBN
|4,79
|1.886.813.010
|% 9,61
|
|HALKB
|5,93
|1.631.413.973
|% 5,14
|
|KARSN
|5,21
|1.391.137.249
|% 1,96
|
|PETKM
|5,21
|1.279.277.529
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,43
|588.853.902
|% -1,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9612
|6,9685
|% 0,06
|
|Euro
|8,4421
|8,4484
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7239
|9,7727
|% 0,09
|
|Frank
|7,7430
|7,7897
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8496
|1,8589
|% -0,19
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,19
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,09
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,09
|
Seans Raporu
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
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Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem