***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
29.04.2021 19:23
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
2021/64
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
29 Nisan 2021
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu Başkanı
BJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
NİHAT SEVİNÇ - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932667
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|CMBTN
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|UZERB
|50,20
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|% 9,98
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|BRYAT
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|190.865
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|
|KSTUR
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|913.781
|% -10,00
|
|FRIGO
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|% -9,96
|
|BNTAS
|6,08
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|% -9,93
|
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|
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|
|EREGL
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|750.300.622
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|
|PETKM
|6,70
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|% 2,76
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|BIOEN
|17,68
|476.301.834
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,12
|457.854.655
|% 1,42
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|YKBNK
|2,10
|331.417.285
|% 0,00
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|GARAN
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|1.044.416.777
|% 1,54
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|PETKM
|6,70
|741.179.200
|% 2,76
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|TSKB
|1,28
|131.546.421
|% 5,79
|
|AKBNK
|4,88
|397.735.644
|% 0,62
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|8,2217
|8,2314
|% 0,52
|
|Euro
|9,9734
|9,9845
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4403
|11,4977
|% 0,49
|
|Frank
|9,0064
|9,0607
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1872
|2,1981
|% 0,45
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-13,58
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|Altın Gr.
|467
|467
|-1,88
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,27
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
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|B. Petrol
|67,66
|67,66
|0,88
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