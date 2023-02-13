***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.02.2023 22:33
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2023
Karar Sayısı
2023/28
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Denizbank A.Ş'nin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
13 Şubat 2023
HAKAN ELVERDİ - Finansal Raporlama ve Muhasebe Grup Müdürü
RUSLAN ABİL - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN ATEŞ - Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HESHAM ABDULLA QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu Başkanı
BJORN LENZMANN- Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
AHMED MOHAMMED AQIL QASSIM ALQASSIM - Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113035
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8557
En Düşük
18,8250
10:4220,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2277
En Düşük
20,1530
10:421.123,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.123,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.124,08
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8341
|18,8410
|% 0,01
|
|Euro
|20,2014
|20,2208
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7968
|22,9111
|% -0,01
|
|Frank
|20,4024
|20,5253
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0068
|5,0319
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.123
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.608
|7.679
|-1,00
|
|Yarım
|3.717
|3.758
|0,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.879
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,01
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,60
|
Seans Raporu
10:42
daha fazla
-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında