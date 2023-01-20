***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.01.2023 13:25
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103417
BIST
14:425.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 68,34
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
14:4218,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
14:4220,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0250
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
14:421.165,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.165,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler14:40
|SDTTR
|110,20
|330.031.410
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.497.468
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|20.548.435
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.656.879
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|21.578.846
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,84
|532.227.448
|% -5,04
|
|BRKSN
|12,35
|8.190.498
|% -4,93
|
|ELITE
|41,90
|91.842.203
|% -4,60
|
|SANEL
|18,98
|10.167.267
|% -4,58
|
|THYAO
|154,30
|5.525.308.855
|% -0,19
|
|EREGL
|40,98
|4.634.813.137
|% 1,54
|
|AKBNK
|18,41
|3.343.953.246
|% 4,66
|
|KOZAL
|595,80
|3.208.370.112
|% 1,33
|
|YKBNK
|10,07
|3.085.202.635
|% 3,81
|
|EKGYO
|8,69
|2.717.965.541
|% 3,08
|
|YKBNK
|10,07
|3.085.202.635
|% 3,81
|
|SKBNK
|2,96
|672.471.262
|% 3,86
|
|AKBNK
|18,41
|3.343.953.246
|% 4,66
|
|ISCTR
|12,20
|1.861.243.108
|% 4,99
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7966
|18,8096
|% 0,11
|
|Euro
|20,3581
|20,3676
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,1775
|23,2937
|% -0,13
|
|Frank
|20,3531
|20,4757
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9903
|5,0153
|% 0,06
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-5,67
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|7.868
|7.987
|62,00
|
|Tam
|7.905
|7.956
|-32,00
|
|Yarım
|3.852
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 91 artarak (% 1.49 ) 6, 040
-
14:55XU100
Endeks 5, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 62, 921.00 milyon TL de
-
14:55TSKB
Yüzde 6.03 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 816, 728 adet işlem
-
14:54EDATA
Yüzde 6.66 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 758 adet işlem
-
14:53LIDER
Yüzde 4.66 oranında artışla 101.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 594 adet işlem