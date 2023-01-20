***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.01.2023 13:25
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103418
BIST
13:195.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 76,27
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
13:1918,8069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
13:1920,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0521
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
13:191.166,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.166,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PKART
|28,64
|36.113.635
|% 9,98
|
|BJKAS
|6,76
|180.144.817
|% 7,30
|
|VKING
|41,14
|247.539
|% 6,86
|
|VAKBN
|10,83
|984.837.403
|% 6,49
|
|TSKB
|4,77
|596.075.991
|% 6,47
|
|ZOREN
|5,87
|477.498.322
|% -4,55
|
|BRKSN
|12,40
|7.779.769
|% -4,54
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|SANEL
|19,18
|8.728.769
|% -3,57
|
|ARMDA
|296,50
|10.987.994
|% -3,45
|
|EREGL
|41,08
|4.107.929.685
|% 1,78
|
|THYAO
|154,50
|4.085.756.274
|% -0,06
|
|AKBNK
|18,47
|2.998.042.444
|% 5,00
|
|YKBNK
|10,08
|2.700.240.851
|% 3,92
|
|KOZAL
|592,10
|2.669.906.606
|% 0,70
|
|EKGYO
|8,73
|2.344.799.230
|% 3,56
|
|YKBNK
|10,08
|2.700.240.851
|% 3,92
|
|SKBNK
|2,97
|611.578.420
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,47
|2.998.042.444
|% 5,00
|
|ISCTR
|12,22
|1.659.311.256
|% 5,16
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8009
|18,8069
|% 0,10
|
|Euro
|20,3891
|20,3966
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,1560
|23,2722
|% -0,23
|
|Frank
|20,3684
|20,4911
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9907
|5,0157
|% 0,06
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,95
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|7.876
|7.995
|70,00
|
|Tam
|7.912
|7.964
|-24,00
|
|Yarım
|3.855
|3.897
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.949
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,48
|0,04
|
|B. Petrol
|86,63
|86,63
|0,47
|