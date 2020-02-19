***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2020 tarihli kararı ile Timur Kozintsev'in 14.02.2020 tarihi itibarıyla Bankamızdaki Yönetim Kurulu ve Komite üyeliği görevlerinden ayrılması kapsamında, Kredi Komitesi'ne Jonathan Edward MORRIS'in yedek üye olarak atanmasına karar verilmiştir.Üye Görevi Üye TanımıHakan ATEŞ Üye İcrada Görev Alan Üye, Genel MüdürDerya KUMRU Üye İcrada Görev Alan ÜyeHesham Abdulla Qassim ALQASSIM Yedek Üye İcrada Görev Almayan ÜyeMohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI Yedek Üye İcrada Görev Almayan ÜyeJonathan Edward MORRIS Yedek Üye İcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820011BIST