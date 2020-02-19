***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.02.2020 09:49
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2020 tarihli kararı ile Timur Kozintsev'in 14.02.2020 tarihi itibarıyla Bankamızdaki Yönetim Kurulu ve Komite üyeliği görevlerinden ayrılması kapsamında, Kredi Komitesi'ne Jonathan Edward MORRIS'in yedek üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
Üye Görevi Üye Tanımı
Hakan ATEŞ Üye İcrada Görev Alan Üye, Genel Müdür
Derya KUMRU Üye İcrada Görev Alan Üye
Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM Yedek Üye İcrada Görev Almayan Üye
Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI Yedek Üye İcrada Görev Almayan Üye
Jonathan Edward MORRIS Yedek Üye İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820011
BIST
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|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
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|VERTU
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|442.740
|% 12,86
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|YBTAS
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|116.480
|% 9,53
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|TSPOR
|7,04
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|% 8,47
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|OZRDN
|2,70
|1.469
|% 8,43
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|QNBFB
|41,60
|45.386
|% -10,54
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
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|DOKTA
|45,08
|1.387.281
|% -6,08
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|ASELS
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|GSRAY
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|% 0,00
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|CEMAS
|1,34
|94.086.215
|% 3,88
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|THYAO
|15,07
|75.224.306
|% 0,27
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|CEMAS
|1,34
|94.086.215
|% 3,88
|
|GSRAY
|3,54
|106.297.462
|% 0,00
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|MNDRS
|1,97
|45.925.425
|% -1,01
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|ADESE
|1,56
|28.516.771
|% 2,63
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|USAK
|2,08
|34.374.724
|% 6,67
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,8663
|7,9057
|% 0,03
|
|Frank
|6,1484
|6,1854
|% 0,00
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|Riyal
|1,6135
|1,6216
|% 0,04
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.605
|1.605
|1,71
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|Altın Gr.
|313
|313
|0,40
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|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
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|Yarım
|991
|1.016
|10,01
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|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|0,08
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|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
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|B. Petrol
|58,13
|58,13
|0,38
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