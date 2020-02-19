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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.02.2020 09:49
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***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.02.2020 tarihli kararı ile Timur Kozintsev'in 14.02.2020 tarihi itibarıyla Bankamızdaki Yönetim Kurulu ve Komite üyeliği görevlerinden ayrılması kapsamında, Kredi Komitesi'ne Jonathan Edward MORRIS'in yedek üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
     Üye                                                                  Görevi              Üye Tanımı
Hakan ATEŞ                                                    Üye                  İcrada Görev Alan Üye, Genel Müdür
Derya KUMRU                                                 Üye                 İcrada Görev Alan Üye 
Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM                 Yedek Üye        İcrada Görev Almayan Üye
Mohamed Hadi Ahmed Abdulla ALHUSSAINI     Yedek Üye        İcrada Görev Almayan Üye
Jonathan Edward MORRIS                                Yedek Üye       İcrada Görev Almayan Üye 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820011


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