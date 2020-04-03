***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.04.2020 09:42
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız iştiraki Denizbank AG'ye Genel Müdür olarak atanan Wouter G.M. VAN ROSTE bu atamaya istinaden Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği baki kalmak kaydıyla Denetim ve Risk Komitesi Üyeliği görevinden ayrılmıştır.
Denetim ve Risk Komitesi'nin yapısı son durum itibarıyla aşağıdaki gibidir.
Denetim ve Risk Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Nihat Sevinç
Üye
İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)
Jonathan Edward Morris
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834475
BIST
11:1289.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 129,84
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:126,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,0929
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:127,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:12348,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,61
|Açılış
|: 347,98
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
348,52
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.151.319
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.555.908
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.185.591
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,83
|80.176.201
|% -8,41
|
|PETKM
|3,43
|222.409.105
|% -0,87
|
|TUPRS
|85,65
|218.158.828
|% 3,63
|
|ASELS
|23,38
|204.201.559
|% 1,04
|
|GARAN
|7,54
|151.561.907
|% -0,79
|
|ARCLK
|14,07
|141.077.901
|% 5,39
|
|PETKM
|3,43
|222.409.105
|% -0,87
|
|KARSN
|1,33
|56.381.586
|% 2,31
|
|GSRAY
|2,02
|80.437.785
|% -8,18
|
|IHLGM
|0,97
|36.207.359
|% -3,00
|
|YKBNK
|1,83
|65.727.812
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2474
|8,2888
|% 0,88
|
|Frank
|6,8338
|6,8750
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7758
|1,7847
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-0,81
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,44
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|31,46
|31,46
|1,52
|