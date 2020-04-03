***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız iştiraki Denizbank AG'ye Genel Müdür olarak atanan Wouter G.M. VAN ROSTE bu atamaya istinaden Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği baki kalmak kaydıyla Denetim ve Risk Komitesi Üyeliği görevinden ayrılmıştır.Denetim ve Risk Komitesi'nin yapısı son durum itibarıyla aşağıdaki gibidir.Denetim ve Risk KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıNihat SevinçÜyeİcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)Jonathan Edward MorrisÜyeİcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834475BIST