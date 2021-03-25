***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2021 tarihinde Bankamız komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.Kredi KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHakan AteşÜyeİcrada Görev Alan Üye – Genel MüdürDerya KumruÜyeİcrada Görev Alan ÜyeJonathan Edward MorrisYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeHesham Abdulla Qassim AlqassimYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeMohamed Hadi Ahmed Abdulla AlhussainiYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeKurumsal Yönetim ve Atama KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıDeniz Ülke ArıboğanÜyeİcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)Shayne Keith NelsonÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeTanju KayaÜyeİcrada Görev Alan ÜyeDenetim ve Risk KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıNihat SevinçÜyeİcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)Bjorn LenzmannÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeJonathan Edward MorrisÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeÜcretlendirme KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHesham Abdulla Qassim AlqassimÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeMohamed Hadi Ahmed Abdulla AlhussainiÜyeİcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920698BIST