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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

25.03.2021 19:47



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Bankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2021 tarihinde Bankamız komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.
Kredi Komitesi
         Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Hakan Ateş
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür

    Derya Kumru
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye

    Jonathan Edward Morris
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Hesham Abdulla Qassim Alqassim
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Deniz  Ülke Arıboğan
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)

    Shayne  Keith Nelson
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Tanju Kaya
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye

Denetim ve Risk Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Nihat Sevinç
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)

    Bjorn Lenzmann
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Jonathan Edward Morris
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

Ücretlendirme Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Hesham Abdulla Qassim Alqassim
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920698


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