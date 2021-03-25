***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.03.2021 19:47
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2021 tarihinde Bankamız komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.
Kredi Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hakan Ateş
Üye
İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür
Derya Kumru
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Jonathan Edward Morris
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Deniz Ülke Arıboğan
Üye
İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)
Shayne Keith Nelson
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Tanju Kaya
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Denetim ve Risk Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Nihat Sevinç
Üye
İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)
Bjorn Lenzmann
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Jonathan Edward Morris
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Ücretlendirme Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920698
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.433
En Düşük
1.394
18:057,9531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
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7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05441,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 441,92
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9494
|7,9531
|% 0,41
|
|Euro
|9,3762
|9,4225
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,8952
|10,9498
|% 0,80
|
|Frank
|8,4370
|8,4878
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1151
|2,1257
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-4,74
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,68
|61,68
|-2,73
|
Seans Raporu
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17:59SANKO
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Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem