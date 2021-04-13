***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2021 tarihli kararı kapsamında Bankamız Kredi ile Denetim ve Risk Komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulmasına karar vermiştir.Kredi KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHakan AteşÜyeİcrada Görev Alan Üye – Genel MüdürDerya KumruÜyeİcrada Görev Alan ÜyeJonathan Edward MorrisÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeHesham Abdulla Qassim AlqassimYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeMohamed Hadi Ahmed Abdulla AlhussainiYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeDenetim ve Risk KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıNihat SevinçÜyeİcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)Bjorn LenzmannÜyeİcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927456BIST