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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

13.04.2021 16:06



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2021 tarihli kararı kapsamında Bankamız Kredi ile Denetim ve Risk Komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulmasına karar vermiştir.
 
Kredi Komitesi
         Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Hakan Ateş
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür

    Derya Kumru
    Üye
    İcrada Görev Alan Üye

    Jonathan Edward Morris
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Hesham Abdulla Qassim Alqassim
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

    Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini
    Yedek Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

Denetim ve Risk Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Nihat Sevinç
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)

    Bjorn Lenzmann
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927456


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