***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 16:06
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2021 tarihli kararı kapsamında Bankamız Kredi ile Denetim ve Risk Komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturulmasına karar vermiştir.
Kredi Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hakan Ateş
Üye
İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür
Derya Kumru
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Jonathan Edward Morris
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Mohamed Hadi Ahmed Abdulla Alhussaini
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Denetim ve Risk Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Nihat Sevinç
Üye
İcrada Görev Almayan Üye (Bağımsız)
Bjorn Lenzmann
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927456
BIST
16:071.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:078,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:079,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7438
En Düşük
9,6646
16:07455,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,68
|Açılış
|: 455,73
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
456,66
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MTRKS
|49,56
|6.428.328
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.146.925
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.517.733
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.138.422
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.785.342
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.134.191
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.254.530
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,36
|1.381.158.147
|% 5,85
|
|GARAN
|6,72
|928.852.698
|% 1,51
|
|FENER
|32,76
|562.381.230
|% 4,66
|
|THYAO
|11,78
|554.851.986
|% -1,59
|
|KRDMD
|7,41
|530.514.558
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,80
|463.892.430
|% -1,10
|
|TSKB
|1,29
|280.488.729
|% -3,73
|
|YKBNK
|2,08
|416.727.106
|% 0,48
|
|GARAN
|6,72
|928.852.698
|% 1,51
|
|EREGL
|17,36
|1.381.158.147
|% 5,85
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1540
|8,1577
|% 0,10
|
|Euro
|9,7355
|9,7421
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,1503
|11,2062
|% -0,15
|
|Frank
|8,7972
|8,8502
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% -0,07
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|13,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|5,76
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|2,79
|
|Çeyrek
|727
|744
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,09
|
Seans Raporu
16:05
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16:19
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