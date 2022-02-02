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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

02.02.2022 15:11
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                             Bankamızın Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2022 tarihli kararı kapsamında
·      Bankamız Denetim ve Risk Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Björn LENZMANN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'ın seçilmesine, Dr. Björn LENZMANN'ın aynı zamanda İç Sistemler Sorumluluğu görevini de icra etmesine,
·        Bankamız Ücretlendirme Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON'ın seçilmelerine,
·        Bankamız Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON ve Yönetim Kurulu Üyesi Tanju KAYA'nın seçilmelerine,
·        Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına
karar vermiştir.
 
Denetim ve Risk Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Dr. Björn Lenzmann
    Üye
    İcrada  Görev Almayan Üye

    Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim
    Üye
    İcrada  Görev Almayan Üye

 
Ücretlendirme Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Hesham Abdulla Qassim Alqassim
    Üye
    İcrada Görev  Almayan Üye

    Shayne Keith Nelson
    Üye
    İcrada Görev Almayan Üye

 
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
    Üye
    Görevi
    Üye Tanımı

    Shayne Keith Nelson
    Üye
    İcrada  Görev Almayan Üye

    Tanju Kaya
    Üye
    İcrada  Görev Alan Üye






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998893


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