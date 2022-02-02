***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.02.2022 15:11
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2022 tarihli kararı kapsamında
· Bankamız Denetim ve Risk Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Björn LENZMANN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'ın seçilmesine, Dr. Björn LENZMANN'ın aynı zamanda İç Sistemler Sorumluluğu görevini de icra etmesine,
· Bankamız Ücretlendirme Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON'ın seçilmelerine,
· Bankamız Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON ve Yönetim Kurulu Üyesi Tanju KAYA'nın seçilmelerine,
· Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına
karar vermiştir.
Denetim ve Risk Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Dr. Björn Lenzmann
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Ücretlendirme Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Shayne Keith Nelson
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Shayne Keith Nelson
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Tanju Kaya
Üye
İcrada Görev Alan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998893
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
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1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0112
|Açılış
|: 13,5350
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|Önceki Kapanış
|: 13,5400
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13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,4700
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|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5562
|13,5585
|% -0,08
|
|Euro
|15,5316
|15,5521
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,2923
|18,3841
|% -0,50
|
|Frank
|14,5963
|14,6842
|% -0,46
|
|Riyal
|3,6026
|3,6207
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,48
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,19
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|2,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem