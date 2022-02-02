***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Yönetim Kurulunun 01 Şubat 2022 tarihli kararı kapsamında· Bankamız Denetim ve Risk Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Björn LENZMANN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Mohammed Aqil Qassim ALQASSIM'ın seçilmesine, Dr. Björn LENZMANN'ın aynı zamanda İç Sistemler Sorumluluğu görevini de icra etmesine,· Bankamız Ücretlendirme Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Hesham Abdulla Qassim ALQASSIM ve Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON'ın seçilmelerine,· Bankamız Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Shayne Keith NELSON ve Yönetim Kurulu Üyesi Tanju KAYA'nın seçilmelerine,· Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasınakarar vermiştir.Denetim ve Risk KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıDr. Björn LenzmannÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeAhmed Mohammed Aqil Qassim AlqassimÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeÜcretlendirme KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHesham Abdulla Qassim AlqassimÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeShayne Keith NelsonÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeKurumsal Yönetim ve Atama KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıShayne Keith NelsonÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeTanju KayaÜyeİcrada Görev Alan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998893BIST