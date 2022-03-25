***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.03.2022 19:30
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2022 tarihinde Bankamız komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.
Kredi Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hakan Ateş
Üye
İcrada Görev Alan Üye – Genel Müdür
Derya Kumru
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Burcu Çalıklı
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Jonathan Edward Morris
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Shayne Keith Nelson
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Tanju Kaya
Üye
İcrada Görev Alan Üye
Denetim ve Risk Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Björn Lenzmann
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Ahmed Mohammed Aqil Qassim Alqassim
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Ücretlendirme Komitesi
Üye
Görevi
Üye Tanımı
Hesham Abdulla Qassim Alqassim
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Shayne Keith Nelson
Üye
İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013253
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
|: 2.176
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2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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En Düşük
14,7991
18:0516,3300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
|: 16,2900
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16,4279
En Düşük
16,2680
18:05931,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,21
|Açılış
|: 931,47
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8257
|14,8431
|% 0,13
|
|Euro
|16,2905
|16,3283
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,4975
|19,5953
|% 0,09
|
|Frank
|15,8693
|15,9649
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9432
|3,9630
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-2,75
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
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|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,06
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|B. Petrol
|120
|120
|1,06
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
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Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem