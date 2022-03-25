***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 25.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 25.03.2022 tarihinde Bankamız komitelerinin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmasına karar vermiştir.Kredi KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHakan AteşÜyeİcrada Görev Alan Üye – Genel MüdürDerya KumruÜyeİcrada Görev Alan ÜyeBurcu ÇalıklıÜyeİcrada Görev Alan ÜyeJonathan Edward MorrisYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeHesham Abdulla Qassim AlqassimYedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeKurumsal Yönetim ve Atama KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıShayne Keith NelsonÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeTanju KayaÜyeİcrada Görev Alan ÜyeDenetim ve Risk KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıBjörn LenzmannÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeAhmed Mohammed Aqil Qassim AlqassimÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeÜcretlendirme KomitesiÜyeGöreviÜye TanımıHesham Abdulla Qassim AlqassimÜyeİcrada Görev Almayan ÜyeShayne Keith NelsonÜyeİcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013253BIST