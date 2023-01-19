***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.01.2023 18:12
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 18 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 18 Ocak 2023 tarihinde yemin ederek göreve başlayan Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Aazar Ali KHWAJA'nın Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kredi Komitesinin yeni yapısı aşağıdaki gibidir.
KREDİ KOMİTESİ
ÜYE GÖREVİ ÜYE TANIMI
Hakan Ateş Üye İcrada Görev Alan Üye - Genel Müdür
Derya Kumru Üye İcrada Görev Alan Üye
Burcu Çalıklı Üye
İcrada Görev Alan Üye
Azaar Ali Khwaja Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
Hesham Abdulla Qassim Alqassim Yedek Üye
İcrada Görev Almayan Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103226
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.161,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 10,99
|Açılış
|: 1.161,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.162,13
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7949
|18,7996
|% 0,00
|
|Euro
|20,2910
|20,2994
|% 0,06
|
|Sterlin
|23,1438
|23,2599
|% 0,09
|
|Frank
|20,4243
|20,5473
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9885
|5,0136
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|18,93
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.161
|9,95
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.866
|7.936
|57,00
|
|Yarım
|3.834
|3.884
|28,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.942
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,10
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem