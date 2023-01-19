***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 18 Ocak 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 18 Ocak 2023 tarihinde yemin ederek göreve başlayan Bankamız Yönetim Kurulu üyesi Aazar Ali KHWAJA'nın Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kredi Komitesinin yeni yapısı aşağıdaki gibidir.KREDİ KOMİTESİÜYE GÖREVİ ÜYE TANIMIHakan Ateş Üye İcrada Görev Alan Üye - Genel MüdürDerya Kumru Üye İcrada Görev Alan ÜyeBurcu Çalıklı Üyeİcrada Görev Alan ÜyeAzaar Ali Khwaja Yedek Üyeİcrada Görev Almayan ÜyeHesham Abdulla Qassim Alqassim Yedek Üyeİcrada Görev Almayan Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103226BIST