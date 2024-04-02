***DNZ* *DZY* *DZYMK* *DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DZY******DZYMK******DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DZGYO, DNZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in maliki bulunduğu "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin 5.000 adet A Grubu ve 299.678.561 adet B Grubu olmak üzere toplam 299.683.561 adet payın ana ortağımız Denizbank A.Ş. tarafından satın alınmasına ilişkin süreç tamamlanmış ve payların DenizBank'a devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265943BIST