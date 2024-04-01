***DNZ* *DZY* *DZYMK* *DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***DNZ******DZY******DZYMK******DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [DNZ, DZGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/03/2024Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2023 tarihinde "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Toptan Alış Satış İşlem Bildirimi" konulu bildirimle ilişkili olarak kamunun daha iyi bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki ek açıklamanın yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.B grubu payların devri Toptan Satışlar Pazarında 4,91 TL fiyatla A grubu payların devri ise yine aynı fiyat ile Borsa dışında gerçekleştirilecektir.Toptan satışlar pazarında devrin 02.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264785BIST