***DNZ* *DZY* *DZYMK* *DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
01.04.2024 10:39
***DNZ******DZY******DZYMK******DZGYO*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [DNZ, DZGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.03.2023 tarihinde "Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Toptan Alış Satış İşlem Bildirimi" konulu bildirimle ilişkili olarak kamunun daha iyi bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki ek açıklamanın yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
B grubu payların devri Toptan Satışlar Pazarında 4,91 TL fiyatla A grubu payların devri ise yine aynı fiyat ile Borsa dışında gerçekleştirilecektir.Toptan satışlar pazarında devrin 02.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264785
BIST
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11:119.037
En Düşük
|Değişim
|: -1,16%
|| -105,88
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
9.031
En Yüksek
9.259
11:1132,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0420
|Açılış
|: 32,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
32,3477
11:1135,0471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0101
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
34,9495
11:112.355,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 28,20
|Açılış
|: 2.355,94
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.325,17
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ODINE
|64,20
|52.977.391
|% 9,93
|
|IZINV
|59,50
|40.785.724
|% 9,88
|
|MTRYO
|9,52
|4.984.692
|% 9,80
|
|DITAS
|25,84
|41.414.571
|% 8,94
|
|BASCM
|18,00
|3.187.530
|% 8,70
|
|VRGYO
|40,56
|52.390.108
|% -9,99
|
|MTRKS
|55,50
|34.254.867
|% -9,98
|
|FLAP
|9,50
|20.066.282
|% -9,87
|
|KRONT
|19,21
|5.722.240
|% -9,81
|
|PLTUR
|15,61
|43.076.831
|% -9,77
|
|THYAO
|296,50
|4.315.936.461
|% -0,42
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|TUPRS
|175,70
|1.468.875.042
|% -0,73
|
|KCHOL
|201,50
|1.314.789.314
|% 1,15
|
|ISCTR
|11,38
|2.355.392.692
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,17
|1.637.008.226
|% -8,02
|
|ZOREN
|5,65
|624.626.628
|% -5,04
|
|YKBNK
|28,02
|1.264.421.448
|% 2,49
|
|PETKM
|19,30
|646.051.983
|% -2,67
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4323
|32,4404
|% 0,13
|
|Euro
|35,0350
|35,0471
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1043
|41,3104
|% -0,87
|
|Frank
|36,1525
|36,3337
|% -0,74
|
|Riyal
|8,6896
|8,7331
|% -0,71
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|913,59
|918,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.027,54
|1.030,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,25
|87,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.258,97
|2.259,35
|% 0,66
|